Враг стягивает силы к Изюму и на Херсонщине: свежие карты боев в Украине

Украинские силы противостоят россиянам и на юге, и на востоке

Российская армия продолжает нести потери из-за действий своего командования, некачественного медобслуживания и ожесточенного сопротивления украинских военных. Источники Института изучения войны отмечают, что некоторые части уничтожены почти полностью, в частности на Изюмском направлении.

Согласно анализу ISW, на том направлении продолжаются безуспешные атаки на юго-восток и юго-запад от Изюма с целью продвижения к Славянску. Также враг атакует на запад от Лимана, но исследователи сомневаются, что даже объединенными усилиями они смогут крупно продвинуться к городу.

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В Северодонецке росвойска продолжают продвигаться, но украинские Силы сопротивления проводят локальные контратаки как в городе, так и в его окрестностях. На Херсонщине росармия тщетно пытается восстановить позиции, но их отбрасывают назад.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

За минувшие сутки росвойска атаковали Барвенково (на юго-запад от Изюма) и в юго-восточную сторону. Они пытались наступать, но безуспешно. Также обновлены данные по Святогорску, городу в 27 км на дороге от Изюма в Славянск — атака россии на него не удалась. Его, вероятно, враг пытался штурмовать также и со стороны Лимана, восточный край города находится всего в 5 км от вражеских позиций на Лиманском фронте.

В район Изюма стягивают дополнительные силы противника (сообщается о до 20 батальонно-тактических группах), но несмотря на пополнение, исследователи сомневаются в успехах россиян на Изюмском направлении.

Карта боев на юге Харьковской и в Луганской областях

Ситуация в Северодонецке. Враг продолжает штурмовать город и добился определенных успехов в восточной части. На юго-восток в Метелкино атака россиян не удалась. Украинские защитники проводят локальные контратаки. Восточный берег Северского Донца не захвачен, но оборудования для понтонных мостов перебрасывают в регион.

Карта боевых действий в окрестностях Северодонецка

В сторону Бахмута, Соледара, Лисичанска прошли российские атаки, безуспешно. Наступлений как на запад, так и на восток от Авдеевки не было.

Харьков

Авиаудары и обстрелы Харькова и области продолжаются. Российские войска сосредоточены на защите занятых позиций.

Карта боевых действий в Харьковской области

Юг Украины

Российские войска пытались вернуть себе позиции на северо-востоке Херсонской области, но безуспешно. Занятые позиции обороняют. Враг проводил локальные штурмы на границах Херсонщины-Днепропетровщины и Херсонщины-Николаевщины. Чтобы помешать дальнейшему освобождению украинских сел и городов, враг стягивает резервы на передовые позиции и ведет воздушную разведку.

Карта боевых действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что украинские вооруженные силы на Херсонщине атакуют оккупантов, при этом сохраняется серьезная поддержка мирного населения и партизанов.

россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов — по Одессе утром был нанесен ракетный удар.