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Враг стягивает силы к Изюму и на Херсонщине: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Украинские защитники Новость обновлена 04 июня 2022, 06:45
Украинские защитники

Украинские силы противостоят россиянам и на юге, и на востоке

Российская армия продолжает нести потери из-за действий своего командования, некачественного медобслуживания и ожесточенного сопротивления украинских военных. Источники Института изучения войны отмечают, что некоторые части уничтожены почти полностью, в частности на Изюмском направлении.

Согласно анализу ISW, на том направлении продолжаются безуспешные атаки на юго-восток и юго-запад от Изюма с целью продвижения к Славянску. Также враг атакует на запад от Лимана, но исследователи сомневаются, что даже объединенными усилиями они смогут крупно продвинуться к городу.

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В Северодонецке росвойска продолжают продвигаться, но украинские Силы сопротивления проводят локальные контратаки как в городе, так и в его окрестностях. На Херсонщине росармия тщетно пытается восстановить позиции, но их отбрасывают назад.

Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

За минувшие сутки росвойска атаковали Барвенково (на юго-запад от Изюма) и в юго-восточную сторону. Они пытались наступать, но безуспешно. Также обновлены данные по Святогорску, городу в 27 км на дороге от Изюма в Славянск — атака россии на него не удалась. Его, вероятно, враг пытался штурмовать также и со стороны Лимана, восточный край города находится всего в 5 км от вражеских позиций на Лиманском фронте.

В район Изюма стягивают дополнительные силы противника (сообщается о до 20 батальонно-тактических группах), но несмотря на пополнение, исследователи сомневаются в успехах россиян на Изюмском направлении.

Карта боев на юге Харьковской и в Луганской областях
Карта боев на юге Харьковской и в Луганской областях

Ситуация в Северодонецке. Враг продолжает штурмовать город и добился определенных успехов в восточной части. На юго-восток в Метелкино атака россиян не удалась. Украинские защитники проводят локальные контратаки. Восточный берег Северского Донца не захвачен, но оборудования для понтонных мостов перебрасывают в регион.

Карта боевых действий в окрестностях Северодонецка
Карта боевых действий в окрестностях Северодонецка

В сторону Бахмута, Соледара, Лисичанска прошли российские атаки, безуспешно. Наступлений как на запад, так и на восток от Авдеевки не было.

Харьков

Авиаудары и обстрелы Харькова и области продолжаются. Российские войска сосредоточены на защите занятых позиций.

Карта боевых действий в Харьковской области
Карта боевых действий в Харьковской области

Юг Украины

Российские войска пытались вернуть себе позиции на северо-востоке Херсонской области, но безуспешно. Занятые позиции обороняют. Враг проводил локальные штурмы на границах Херсонщины-Днепропетровщины и Херсонщины-Николаевщины. Чтобы помешать дальнейшему освобождению украинских сел и городов, враг стягивает резервы на передовые позиции и ведет воздушную разведку.

Карта боевых действий на юге Украины
Карта боевых действий на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что украинские вооруженные силы на Херсонщине атакуют оккупантов, при этом сохраняется серьезная поддержка мирного населения и партизанов.

россия продолжает ракетные обстрелы украинских городов — по Одессе утром был нанесен ракетный удар.

Теги:
#Карта #Война #Северодонецк #Карты #Славянск