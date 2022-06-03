Убитых больше, чем раненых: Арестович озвучил число потерь россии в Украине

Правильного соотношения между погибшими и ранеными в оккупационной армии нет

Россияне активно теряют своих солдат и офицеров по всем направлениям фронта на войне в Украине. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в среднем за сутки армия рф теряет в "живой" силе от 250 до 400 человек. И это — только погибшие.

Больше подробностей военный эксперт раскрыл во время эфира программы "Фейгин LIVE" в ночь на 3 июня, передает "Телеграф".

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Арестович отмечает, что несмотря на общее среднестатистическое уменьшение количества погибающих на войне россиян, потери противника все равно огромны. И не последнюю роль в этом отыгрывает отвратительные условия, которые им "обеспечивает" военное руководство.

"Здесь из-за плохого медобеспечения убитых больше, чем раненых, — поясняет он. — На всех этапах оказание помощи сейчас не очень получается, поэтому многие умирают, не будучи доставленными на госпитализацию".

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Алексей Арестович отметил: на фронте существует правило, что если тяжело раненому бойцу на фронте не помочь в течении 40 минут, он, скорее всего, не выживет. За приблизительно то же время обычный раненый без медицинского вмешательства превратится в "тяжелого".

"Здесь нет "один к трем". Триста может быть убитых, а раненых — сто двадцать или сто пятьдесят", — подчеркнул Арестович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что экс-глава МВД Арсен Аваков убежден: в Генштабе ВСУ о потерях врага сообщают весьма "консервативно". Чиновник озвучил, сколько человек на самом деле могли уже потерять оккупанты в Украине.