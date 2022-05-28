россия потеряла в Украине уже 30 тысяч военных

Противнику нанесен серьезный урон

Потери российского оккупационного войска в Украине на утро субботы, 28 мая, достигли показателя в 30 тысяч человек. Только за последние сутки к этому количеству "присоединились" 250 захватчиков.

Такими официальными данными поделились в Генштабу Вооруженных Сил Украины в утренней сводке на Facebook.

Почему россии не победить Украину в войне?

Кроме потерь в личном составе россияне получили и ощутимый урон в своем техническом обеспечении. Так, с начала полномасштабного вторжения оккупанты "не досчитались" 1330 танков, 3258 бронированных машин и 2226 единиц различной автомобильной техники.

Также украинские защитники уничтожили 628 систем артиллерийского огня, 203 реактивных систем залпового огня и 93 средств противовоздушной защиты врага. Прицельные удары наносились и по российской авиации — в "копилке" врага минус 207 самолетов, 174 вертолета и 503 беспилотника.

Ко всему прочему было отправлено ко дну 13 кораблей и катеров противника, а также разбито 48 единиц спецтехники. Российских крылатых ракет за все время уничтожено немало — 116 штук.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация на различных направлениях фронта. Сориентироваться в происходящем помогут свежие карты боев в Украине.

Также мы более внимательно рассмотрели ситуацию на Донбассе, где сейчас происходит наиболее сложное противостояние между украинской армией и оккупантами.