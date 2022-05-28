ВСУ отбросили врага сразу на нескольких направлениях на юге и востоке (карта)

Враг понес потери и отошел

Украинские силы обороны не просто держат рубежи на линии столкновения – они отбрасывают врага на более ранние позиции и не дают ему продвигаться. Среди таких направлений – Северодонецкое, где город частично оказался в окружении. Позиции ВСУ сильны — враг хоть и вел штурм в районах Северодонецка, Осколоновки и Тошковки, успеха не имел, потеряв часть контингента, отошел на более ранние позиции. Не помогла россиянам и артиллерия.

Об этом отчитывается Генштаб ВСУ в утренней сводке. Отметим, что таких направлений, где россияне получили отпор и отошли сразу несколько.

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Достижения есть у украинских защитников и на востоке, и на юге.

Так, на Славянском направлении активных боевых действий хоть и не было, но обстрелы и авиаудары не прекращались в Студенке, Святогорске, Долгеньком и других населенных пунктах. Попытка атаки была у Пасеки, но враг отступил, несмотря на использование артиллерии.

Ранее достигнутый успех оккупантов на Бахмутском направлении они пытались расширить, чтобы зайти в тыл украинским Силам обороны и прервать наземные линии обеспечения. Наступление и штурм было возле Нагорного, Васильевки, Камышевахи и Возрождения — врагу не удалось осуществить задуманное, он отошел.

Карта атак российских войск на Донбассе

Южнее, на Новопавловском и Запорожском направлениях продолжался обстрел гражданской инфраструктуры, авиация врага действовала возле Ольговского. Но, встретив против Сил обороны враг, теряя людей, отступил в окрестностях сел Новополье и Новодаровка.

Бои в Запорожской области

Отметим, что по всей линии фронта ситуация очень сложная. Генштаб сообщает о применении многих видов тяжелого вооружения против украинских защитников и враг пытается закрепиться на ранее занятых позициях, как, например, вблизи Лимана.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий войска врага меняют направления и целые усилия на Донбассе, чтобы активизировать боевые действия. Но живая сила врага, которую россия кладет на нашей земле, скоро перестанет быть преимуществом, считает генерал Николай Маломуж, и вскоре ВСУ начнет освобождать территории.