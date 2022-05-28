россия потеряла больше солдат, чем говорит Генштаб ВСУ? Экс-министр назвал цифру

Динамика смертей среди ЧВК в Украине замедлилась

российская федерация за 92 дня войны в Украине потеряла значительно большее количество своих солдат, чем цифры, которые показал генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Об этом в субботу, 28 мая, в своем Телеграмме-канале написал бывший министр Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков, ссылаясь на внутреннюю штабную информацию россии.

По его словам, безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вооруженных сил российской федерации составили 33 812 человек. Среди неофициальных военных формирований, более известных под названием ПВК (частные военные компании) — 8 903 погибших. В итоге за 92 дня боевых действий на украинских землях страна-агрессор потеряла 42 715 своих людей.

Аваков отметил, что украинский Генштаб предпочитает быть более "консервативным", поэтому показывает цифру в 30 000 павших российских военнослужащих.

"Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученным вражеским сводом, динамика смертей среди ЧВК замедлилась — было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодняшний день 8903. Скорее всего, резко сократилось количество наемников, участвующих в боях. Желающих все меньше. И это хорошо", — говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты продолжают нести серьезные потери на войне в Украине. В частности, россияне потеряли большое количество боевой техники и личного состава на одном из важных направлений.