По Одессе нанесен ракетный удар, есть прилет: первые детали

Взрыв прозвучал через несколько минут после сигнала тревоги

Утро субботы, 4 июня, началось для жителей и гостей Одессы с предупреждения о воздушной тревоге, а затем громкого взрыва. По предварительной информации, крылатой ракетой нанесен удар по пригороду, есть прилет.

Об этом информирует "Телеграф", ссылаясь на местные Telegram-каналы.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Сигнал тревоги прозвучал для одесситов в 5:18, а уже через 10 минут пригород содрогнулся от ощутимого взрыва. Изначально предполагалось, что сработали средства противовоздушной обороны. Однако вскоре местные источники опубликовали первые фото клубов темного дыма, поднимающегося над городом.

Какой именно объект пострадал в результате ракетного удара, пока не сообщается.

Однако в пригороде многие зафиксировали густой черный дым, поднимающийся высоко в небо. Вероятно, пострадавшее здание загорелось после попадания ракеты.

Официальной информации об инциденте от властей или военнослужащих еще не поступало.

Отметим, что ночью также несколько мощных взрывов прозвучало в Харькове и области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что накануне мощный взрыв раздался в порту оккупированного Бердянска. Впрочем, "хлопки" российской военной техники не помешали отдыхать многим местным жителям на пляже — лишь слегка оглушили.