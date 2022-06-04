Украинский журналист, главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов о ситуации в Северодонецке:

Обстановка в Северодонецке

Российские войска захватили почти весь город, и сегодня продолжали атаки весь день, но встретили отчаянное сопротивление украинских воинов в окрестностях в нескольких микрорайонах.

Российская артиллерия, минометы и танки сегодня в течение 12 часов подвергали плотному артиллерийскому обстрелу все кварталы, которые защищают наши бойцы, дома мирных жителей и территорию завода Азот.

Несколько российских штурмовых групп пытались под прикрытием артиллерийского огня прорвать нашу оборону, но все попытки были отражены.

Российские войска сносят здания сосредоточенным огнем, не обращая внимания, скрываются ли в домах мирные граждане. То, что враг не способен захватить, он пытается просто уничтожить.

Украинские воины, несмотря на тяжелую обстановку, наносят противнику значительные потери, бои идут жестокие с применением всех видов оружия, но прежде всего артиллерии.