Оккупанты объявили город на Харьковщине частью россии: местные бьют тревогу
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Жители города страдают от оккупации, но не всегда могут выйти на связь
Пока внимание украинцев приковано к происходящему на Донбассе жители оккупированной Балаклеи (Харьковская область) бьют тревогу из-за того, что россияне объявили их частью Белгородской области.
Об этом сообщили в местном инстаграм-сообществе balakleya_life. В сообщении от 6 июня говорится, что накануне оккупанты объявили город частью россии.
"О Балаклее почти не говорят в СМИ, не говорят депутаты и верхушка власти. Но жители города очень страдают, как от обстрелов, так и от порядков, устанавливаемых оккупантами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала мая россияне запретили жителям въезжать и выезжать из города, также туда запрещено поставлять продукты питания и медикаменты.
Кроме того, местным жителям говорят, что вскоре город перейдет на рубли, которыми будут платить зарплаты и пенсии, а представителей бизнеса и местные предприятия заставляют работать под российским руководством.
"Работники боятся, что за исполнение обязанностей и помощь родному городу их могут считать коллаборантами. Но россияне не оставляют им выбора", — говорится в сообщении.
Также в городе наблюдаются постоянные перебои с электричеством и водоснабжением. Связь в Балаклее практически отсутствует, а местные жители часто попросту исчезают.
Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что оккупанты смогли накопить резервы и начали наступательные действия на Донбассе. По его словам, ближайшая неделя для Украины будет очень сложной.