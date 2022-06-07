"Где вы были восемь лет?" Овсянникова заявила, что она украинка и будет менять фамилию, сеть негодует

Россиянка успела "переобуться" и заявить о коллективной ответственности рф за войну

Экс-сотрудница одного из пропагандистских российских каналов Марина Овсянникова, известная благодаря своему антивоенному плакату в якобы прямом эфире, выдала заявление о том, что является украинкой. Более того — она планирует изменить свою фамилию на "родную", а также больше не считает виноватым в войне исключительно диктатора владимира путина.

Об этом она написала на своей Facebook-странице во вторник, 7 июня. Овсянникова попыталась детально ответить на самые популярные вопросы от украинцев, звучащие в ее адрес.

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По словам журналистки, нынче работающей в немецком издании WELT, ее не стоит называть "хорошей русской". Она говорит о себе как урожденной украинке (родилась в Одессе — ред.), а также отказывается от путинских нарративов о "братских народах".

"В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную фамилию Ткачук", — написала Марина в своих соцсетях.

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Также она рассказала, что её выезд за границу после выплаты штрафа за поступок в эфире телеканала стал возможен благодаря вмешательству американских политиков, а также двух президентов — Владимира Зеленского и Эмманюэля Макрона.

Дополнительно Овсянникова попыталась оправдать свою работу на пропагандистский телеканал. Сказала, якобы занималась исключительно международными трансляциями, а всю работу насчет войны в Украине якобы делали ее коллеги.

"Все новости на Первом канале шли в прямом эфире. После моего протеста они идут с небольшой задержкой", — утверждает журналистка.

Также она опровергает тот момент, что может сотрудничать с ФСБ россии или требует снятия санкций с Москвы. При этом еще в марте она выступала в иностранных СМИ с заявлениями, что экономические ограничения против рф являются недопустимыми.

Впрочем, многие украинцы все равно не верят в искренность заявлений Овсянниковой. Есть и противоположные мнения, однако первых куда больше.

Напомним, что пользователи сети и раньше не верили в искренность заявлений Марины Овсянниковой. Многих интересовал тот момент, почему политика телеканала была нормальна для нее все восемь лет, которые длилась война на Донбассе.

Однако наибольшую волну хейта женщина поймала после того, как ей удалось попасть в Украину и даже съездить в Киев и Одессу. Люди щедро делились своим негодованием из-за данного факта.