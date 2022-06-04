"Пошла вслед за русским кораблем": посетившая Одессу Овсянникова получила волну хейта в сети
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Одессу журналистка назвала "родным городом"
Бывшая сотрудница российского пропагандистского телеканала Марина Овсянникова, в марте показавшая антивоенный плакат в эфире программы, прибыла с визитом в Украину. После небольших проблем с приездом в Киев женщина отправилась в Одессу. Однако даже местные жители не слишком обрадовались такой гостье.
Реакцию украинцев на описание Овсянниковой нынешней жизни в Одессе собирал "Телеграф".
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По словам россиянки, в Одессе сейчас немноголюдно, большинство пляжей заминированы, а отелей — пусты.
"Российские военные корабли постоянно обстреливают город с моря. Никто не может спрогнозировать, куда прилетит очередной снаряд. Вся надежда только на совершенную систему ПВО", — заявила она.
Также, по ее мнению, ранее многомиллионная Одесса сейчас полупустая. Те же одесситы, которые решили остаться в городе, якобы живут в постоянном страхе.
При этом одесский корреспондент "Телеграфа" слегка удивлен подобной характеристикой, ведь Одесса, несмотря на войну, осталась полна жизни. Выехавшие в другие регионы Украины или за границу люди, конечно же, есть, однако далеко не в таком количестве, как того бы хотелось госпоже Овсянниковой.
На это обратили внимание и многие другие пользователи сети, рассерчав из-за откровенной лжи россиянки об украинском городе, который она еще и при этом называет родным.
Когда же в комментариях к публикации возмутились тому, что Овсянниковой вообще разрешили въезд в страну, журналистка начала оправдываться тем, что родилась в Украине, здесь похоронен ее отец и вообще "она защищает" наше государство.
Собрала Марина Овсянникова немало и других недовольных украинцев под своей публикацией. Большинство из них интересуется, по какой причине гражданка страны-агрессора спокойно въехала в Украину после ста дней войны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что журналистку Марину Овсянникову заподозрили в работе на Федеральную службу безопасности рф. Такие выводы многие украинцы начали делать после того, как женщина зачастила обвинять в войне лишь одного путина, забывая о многотысячной армии российских насильников и убийц.