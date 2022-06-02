Меркель после долгого молчания высказалась насчет войны и Украины

Политик долгое время молчала насчет событий в Украине

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которую президент Зеленский приглашал в Бучу посмотреть на "русский мир", наконец-то сделала официальное заявление насчет войны в Украине. Спустя почти сто дней противостояния с рф она подчеркнула, что Москва ведет "варварскую войну" и украинцев стоит поддерживать.

Больше деталей о высказывании госпожи Меркель сообщили журналисты Reuters, передает "Телеграф".

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

По словам бывшего немецкого канцлера, советовать что-либо со стороны она не берется, однако всячески выражает солидарность Украине и украинскому народу. Также она поддержала попытки официального Киева "остановить эту варварскую войну".

Официальный комментарий Меркель прозвучал во время церемонии прощания с покидающим пост председателя конфедерации профсоюзов DGB политиком.

Стоит напомнить, что политик все же не молчала все три месяца противостояния Украины и россии. Её осуждение российского вторжения прозвучало еще 25 февраля, затерявшись среди вороха военной информации. Тогда Меркель также была кратка, вместе с этим подчеркнув, что путинское вторжение — это вопиющее нарушение международного права. Это, по ее словам, не имеет никакого оправдания. Однако после этого Ангела Меркель никак не комментировала происходящее, из-за чего не единожды была критикована со стороны как украинских, так и европейских политиков.

Напомним, что бывшего канцлера Германии не так давно назвали отличной кандидатурой на место посредника между Киевом и Москвой в переговорах насчет окончания войны. Такую идею подал посол Украины в Германии Андрей Мельник.