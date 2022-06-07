Германия даже при желании не смогла бы полноценно помочь Украине — посол

Предыдущее правительство Германии редко комментирует российское вторжение в Украину

Германия слишком зависима от россии в планах энергетики и не только, а поэтому даже если бы Берлин хотел в полной мере помочь Украине, то все равно не смог.

Такое мнение высказал чрезвычайный и уполномоченный посол Украины в Германии Андрей Мельник в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, у него нет ответа на вопрос о том, планировала ли бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель курс на зависимость от россии, однако на него сейчас не могут ответить и сами жители Германии.

Мельник отметил, что Меркель сейчас избегает публичности и не дает комментариев относительно российского вторжения в Украину и всего, что касается предыдущего курса правительства ФРГ.

Впрочем, он добавил, что придет время и люди получат ответ на вопрос о том, почему Германия сделала себя "экономическим вассалом россии".

"На эти вопросы, я думаю, ответ прежде всего должно дать немецкое общество, немецкие СМИ. Я думаю, что запрос на такую информацию в Германии есть", — сказал посол.

Как сообщалось ранее, Мельник рассказал, что Германия не торопится с поставками вооружения Украине, поскольку немцы очень боятся стать стороной конфликта и быть втянутыми в войну против россии.