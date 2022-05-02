Укр

Шольц назвал сроки отказа от российской нефти и газа

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Олаф Шольц Новость обновлена 02 мая 2022, 11:51
Олаф Шольц

Полный отказ планируется на лето текущего года

Европейский Союз планирует отказаться от российской нефти и газа уже к концу 2022 года.

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Соответствующую информацию в понедельник, 2 мая, обнародовал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Российское вторжение в Украину разрушает дома, средства к существованию и саму жизнь украинцев. Я уже призвал президента путина раньше и делаю это снова сейчас – прекратить эту войну немедленно", – прокомментировал свое заявление немецкий канцлер.

По словам Шольца, российская федерация нарушила множество норм международного права, так что Европейский Союз совместно со своими трансатлантическими партнерами вынужден был ввести против нее беспрецедентные санкции. Следующим шагом ЕС станет полный отказ от энергоресурсов из страны-агрессора летом 2022 года.

"Этим летом мы прекратим импортировать российский уголь, постепенно откажемся от российской нефти до конца года и резко сократим импорт газа из россии ", — подытожил Шольц.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что введение газового эмбарго против России не приведет к завершению войны в Украине.

Теги:
#Германия #Россия #Нефть #Санкции #Олаф Шольц
Олаф Шольц
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