Німеччина навіть за бажання не змогла б повноцінно допомогти Україні — посол

Попередній уряд Німеччини рідко коментує російське вторгнення в Україну

Німеччина надто залежна від росії в планах енергетики і не тільки, а тому навіть якби Берлін хотів повною мірою допомогти Україні, то все одно не зміг.

Таку думку висловив надзвичайний та уповноважений посол України у Німеччині Андрій Мельник у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За його словами, він не має відповіді на питання про те, чи планувала колишній канцлер ФРН Ангела Меркель курс на залежність від росії, проте на нього зараз не можуть відповісти й самі громадяни Німеччини.

Мельник зазначив, що Меркель зараз уникає публічності та не дає коментарів щодо російського вторгнення в Україну та всього, що стосується попереднього курсу уряду ФРН.

Втім, він додав, що настане час і люди отримають відповідь на запитання, чому Німеччина зробила себе "економічним васалом росії".

"На ці питання, я гадаю, відповідь передусім має дати німецьке суспільство, німецькі ЗМІ. Я думаю, що запит на таку інформацію в Німеччині є", — сказав посол.

Як повідомлялося раніше, Мельник розповів, що Німеччина не поспішає з постачанням озброєння Україні, оскільки німці дуже бояться стати стороною конфлікту та бути втягнутими у війну проти росії.