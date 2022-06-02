Меркель після довгого мовчання висловилася щодо війни та України

Політик тривалий час мовчала щодо подій в Україні

Ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, яку президент Зеленський запрошував до Бучі подивитися на "рускій мір", нарешті зробила офіційну заяву щодо війни в Україні. Майже через сто днів протистояння з росією вона підкреслила, що Москва веде "варварську війну" і українців варто підтримувати.

Більше деталей про висловлювання пані Меркель повідомили журналісти Reuters, передає "Телеграф".

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За словами колишнього німецького канцлера, радити щось зі свого боку вона не береться, проте всіляко висловлює солідарність Україні та українському народу. Також вона підтримала намагання офіційного Києва "зупинити цю варварську війну".

Офіційний коментар Меркель прозвучав під час церемонії прощання з політиком, який залишає посаду голови конфедерації профспілок DGB.

Варто нагадати, що політик все ж не мовчала всі три місяці протистояння України та рф. Її засудження російського вторгнення прозвучало ще 25 лютого, загубившись серед купи військової інформації. Тоді промова Меркель наголошувала, що путінське вторгнення — це кричуще порушення міжнародного права. Це, за її словами, не має жодного виправдання. Однак після цього Ангела Меркель ніяк не коментувала події в Україні, через що неодноразово була критикована як з боку українських, так і європейських політиків.

Нагадаємо, що колишнього канцлера Німеччини нещодавно назвали чудовою кандидатурою на місце посередника між Києвом та Москвою у переговорах щодо закінчення війни. Таку ідею подав посол України у Німеччині Андрій Мельник.