З'явилася дата візиту Шольца, Макрона та Драги до України: військовий експерт розповів, чого чекати

Іноземні чиновники прибудуть до української столиці в останній тиждень червня

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спільно з французьким лідером Еммануелем Макроном, а також прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі запланували візит до Києва. Приїхати планують наприкінці червня перед самітом "Великої сімки".

Як повідомляє видання Bild, урядові кола Франції та України мають конкретні плани поїздок, які припускають, що лідери трьох країн приїдуть до української столиці 26-28 червня.

Також повідомляється, що Париж та Берлін уже деякий час ведуть переговори щодо спільного візиту до Києва. При цьому Макрон пропонував поїздку лише після парламентських виборів до Франції. І йому належить ідея взяти у поїздку італійського прем'єра Драгі.

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Приїзд іноземних чиновників до України вже встиг прокоментувати військовий експерт Денис Попович. За його словами, головним результатом цього візиту стануть не ешелони потужної бойової техніки у вигляді танків, самохідних гармат та РСЗВ, а чергові вмовляння Володимира Зеленського зберегти обличчя кривавому диктатору росії путіну. Не виключено, що мова піде і про віддачу йому частини українських територій.

На думку фахівця, Україні ні в якому разі не можна погоджуватись на так звані "мирні пропозиції" від цієї трійці, адже всі 109 днів великого спротиву — коту під хвіст і вся пролита кров буде марною. Він порівняв події, котрі наразі відбуваються на тлі російського вторгнення в Україну з подіями, які пов'язані із Другою світовою війною. Саме тоді, у 1938 році, союзники "згодували" Гітлеру Чехословаччину, сподіваючись, що він заспокоїться, проте цього не сталося. Він забажав нових звершень і посунувся на Польщу, а потім — й на Францію. Зараз же Гітлером став путін, який так само тішиться з перемоги на так званими "нацистами".

"Я не перебуваю на "нулі" і не маю права закликати до подальшої війни, на якій будуть гинути інші, але не я. Можливо, хтось втомився та хоче миру. Я теж хочу миру та повернення до звичайного життя… На мій погляд, не можна погоджуватись на "мирні пропозиції" від цієї трійці. Треба воювати далі та досягати більших успіхів. Війна в будь-якому разі завершиться переговорами. Так буває завжди. Але переговорну позицію повинні формувати ми", — пояснив Попович.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як німецький канцлер Олаф Шольц публічно заявив, що росія не має права диктувати умови миру в Україні, а також додав, що впроваджені проти країни-агресора санкції знімати по завершенню бойових дій на українських територіях у Німеччині не планують.