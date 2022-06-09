В росії розповіли про зухвалі плани Кремля щодо окупованих територій України

Тимчасово окуповані області не планують приєднувати до жодного з наявних округів РФ

На 106-ий день війни в Україні російська влада почала говорити про "плани" на тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької областей, а також ОРДЛО. Зокрема, Кремль має на меті об'єднати ці українські території в один федеральний округ у складі РФ.

Як передає видання "Медуза", про це розповіли одразу три джерела, наближені до адміністрації кривавого диктатора володимира путіна.

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Зазначається, що ще один округ в Україні російська влада хоче створити після так званих референдумів.

"Округ має з'явитися після того, як на цих територіях відбудуться референдуми щодо приєднання до Росії. Приєднуватися до діючих округів українські території не будуть", — зазначило одне з джерел.

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Інше джерело зазначило, що створенням округу з окупованих росіянами територій України займається Борис Рапопорт — чинний заступник керівника департаменту адміністрації президента із забезпечення справ Держради. Також відомо, що Рапопорт у 2014 році займався окупованими територіями Донбасу — він працював разом з Владиславом Сурковим, який тоді був "куратором" квазіреспублік.

За інформацією "Медузи", у стінах Кремля Рапопорта називають "кризовим менеджером". Джерела видання стверджують, що він вже зайнявся підбором кадрів для подальшої роботи в так званих адміністраціях Херсонської та Запорізької областей, які частково окупували росвійська. Ба більше, він готує чиновників до проведення "референдумів".

Варто зазначити, що у Кремля обговорюють дві дати їх проведення — у середині липня, якщо ситуація на фронті дозволить, або 11 вересня, у єдиний день голосування у РФ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що значна частина південних областей поки що знаходиться під російською окупацією, хоча ЗСУ поступово просуваються у звільненні цих територій. Тим часом у Мелітополі відбувається щось дивне з цінами на продукти, а херсонці страждають від засилля ворожих солдатів та відключення зв’язку.