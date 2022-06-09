Війна — день 106: важкі бої продовжуються, але росія вже готує "референдуми" у Херсоні та Мелітополі

Оперативно про головне за 9 червня

Повномасштабна війна росії проти України триває вже 106 днів. Хоч окупанти і зазнали серйозних втрат під час вторгнення, проте російська влада продовжує говорити про те, що їхня "спецоперація" йде за планом, а також натякає на те, що не збираються зупинятися в Україні. Крім того, в окупованих Херсоні та Мелітополі вже почали готувати "референдуми" про приєднання до росії. На фронті ситуація залишається напруженою, важкі бої йдуть на Донбасі, хоча лінія фронту залишається практично без змін.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події, що відбулися в Україні та світі 9 червня. Однак читачі можуть оперативніше отримувати інформацію в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

1:00 Арестович каже, що українські війська відтіснили росіян на Херсонському напрямку і вже знаходяться на відстані близько 20 кілометрів від Херсона.

З інформацією за 6 червня можна ознайомитись у нашому зведенні за понеділок: "Війна — день 103: ЗСУ влаштовують пекло окупантам на Донбасі, у відповідь росіяни люто бомбардують міста".

Про те, що відбувалося у вівторок, 7 червня, можна дізнатися у матеріалі:"Війна — день 104: на Донбасі йдуть важкі бої, а на півдні ЗСУ наступають".

А про головні події за 8 травня, читайте у трансляції: "Війна — день 105: виснажливі бої на Донбасі та просування ЗСУ на півдні"