"І це ще нічого не під’їхало": Арестович розповів про просування ЗСУ на важливому напрямі

У Херосні вже чути гуркіт боїв

Українські війська відтіснили окупантів на Херсонському напрямку і вже перебувають майже за 20 кілометрів від міста.

Про це повідомив під час розмови із правозахисником Марком Фейгіним радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

За його словами, нещодавні заяви російських чиновників про те, що "спецоперація йде за планом", насправді є спробами створити віртуальну реальність для своїх "колаборантів на Заході".

"Вони хочуть показати, що опір марний і вони всі свої завдання виконають", — сказав він.

При цьому він поставив кремлівським чиновникам питання про те, як вони збираються проводити "референдум", якщо ВСУ вже підійшли на відстань за 20 кілометрів від Херсона, а гуркіт боїв уже чутний у самому місті.

"І це ще нічого не під’їхало, жодної західної допомоги, крім 22 норвезьких гаубиць", — сказав Арестович.

Як повідомлялося раніше, про те, що війна йде за планом 8 червня заявив глава російського МЗС Сергій Лаврів, який також заявив, що Україна не хоче сідати за стіл переговорів і знову обрушився зі звинуваченнями у бік Заходу.

До цього місцеві колаборанти в Херсоні та Мелітополі заявили, що розпочали підготовку до "референдуму" про приєднання до Росії.