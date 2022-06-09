"И это еще ничего не подъехало": Арестович рассказал о продвижении ВСУ на важном направлении

В Херосне уже слышен грохот боев

Украинские войска оттеснили оккупантов на Херсонском направлении и уже находятся почти в 20 километрах от города.

Об этом сообщил во время разговора с правозащитником Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, недавние заявления российских чиновников о том, что "спецоперация идет по плану" на самом деле являются попытками создать виртуальную реальность для своих "коллаборантов на Западе".

"Они хотят показать, что сопротивление бесполезно и они все свои задачи выполнят", — сказал он.

При этом он задал кремлевским чиновникам вопрос о том, как они собираются проводить "референдум", если ВСУ уже подошли на расстояние в 20 километров от Херсона, а грохот боев уже слышен в самом городе.

"И это же еще ничего не подъехало, никакой западной помощи, кроме 22 норвежских гаубиц", — сказал Арестович.

Как сообщалось ранее, о том, что война идет по плану 8 июня заявил глава российского МИД сергей лавров, который также заявил, что Украина не хочет садиться за стол переговоров и опять обрушился с обвинениями в сторону Запада.

До этого местные коллаборанты в Херсоне и Мелитополе заявили, что начали подготовку к "референдумам" о присоединении к россии.