Россияне обстреляли Нью-Йорк и обороняются на юге: свежа карта боев в Украине

ВСУ продолжают держать оборону

В среду, 8 июня, на 105-й день полномасштабного вторжения рф Минобороны Британии показало свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта практически не изменилась за прошедшие сутки.

Карта боев в Украине за 8 июня

Карта боев в Украине за 7 июня

По данным Генштаба ВСУ, на Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления наших войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

На Лиманском направлении противник предпринял попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок, успеха не имел, отошел.

На Северодонецком направлении наши воины успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Враг также пытался продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но украинские защитники отбили атаку оккупантов. В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими воинами, враг отошел на ранее занимаемые позиции.

Карта направлений атак россиян на Донбассе

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск и недопущения опрокидывания резервов Сил обороны на другие направления противник оказывал интенсивное огневое влияние по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный — по населенному пункту Курахово.

Нью-Йорк на карте Украины

Отметим, 1 июля 2021 года Верховная рада переименовала пгт Новгородское в пгт Нью-Йорк, вернув ему историческое название.

На Южнобужском направлении противник ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

Ранее сообщалось, что в россии нацелились на независимость еще одного европейского государства.

Напомним, в МИД Украины ответили на обещания представителя мид рф сергея лаврова.