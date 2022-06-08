Война — день 105: изнурительные бои на Донбассе и продвижение ВСУ на юге

Оперативно о главном за 8 июня

Вот уже 105 дней украинские защитники ведут тяжелые бои с российским агрессором. Пока ВСУ держат оборону и только готовятся к большому наступлению, которое на данный момент невозможно из-за превосходства врага в плане техники, заявляет президент Украины Владимир Зеленский. Тем не менее боевой дух российской армии подорван, солдаты массово отказываются воевать в Украине. ВСУ понемногу продвигаются на юге страны, существенно изменив линию фронта там, а на Донбассе идут уличные бои за Северодонецк.

В этом статье "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 8 июня, но более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Вечером 7 июня российские оккупационные войска вновь обстреляли жилые дома на Алексеевке в Харькове, по предварительным данным 2 человека пострадало, но эта информация еще будет уточняться, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Главные новости за 5 июня доступны в нашей статье: "Война — день 102: ВСУ сдерживают наступление россиян, в отместку оккупанты разрушают мирные города".

С информацией за 6 июня можно ознакомиться в нашей сводке за понедельник: "Война — день 103: ВСУ устраивают ад оккупантам на Донбассе, в ответ россияне люто бомбят города".

О том, что происходило во вторник, 7 июня, можно узнать в материале: "Война — день 104: на Донбассе идут тяжелейшие бои, а на юге ВСУ наступают".