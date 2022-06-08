В МИД Украины четко ответили на обещания лаврова

Речь о разминировании украинских портов для экспорта зерна

В украинском Министерстве иностранных дел назвали "пустыми" последние обещания Сергея Лаврова (глава МИД РФ) по разминированию портов в Украине и экспорту зерна. В частности, в профильном ведомстве не верят, что страна-агрессор не воспользуется ситуацией и не будет наступать на южном направлении.

Об этом в среду, 8 июня, заявил спикер МИД Олег Николенко в собственном Twitter-аккаунте.

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По его словам, Украина уже озвучила свои требования по разминированию портов — речь идет о военной технике и миссии ВМС.

"Слова Лаврова пусты. Украина четко высказала свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море — миссия ВМС. Нельзя разрешить россии использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины", — заявил Олег Николенко.

Напомним, что Сергей Лавров уверял, что Москва якобы гарантирует не пользоваться ситуацией в рамках так называемой "военной операции", если Киев все же разрешит разминирование портов для экспорта зерна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанті заблокировали в украинских портах 22 миллиона тонн зерновых, что угрожает миру масштабным продовольственным кризисом. Именно такое количество озвучил президент Украины Владимир Зеленский.