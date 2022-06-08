В россии хотят отменить независимость бывшей республики СССР

В рф хотят запугать Литву?

В россии депутаты имитируют бурную деятельность, делая нелепые заявления. На этот раз представитель Госдумы рф Евгений Федоров решил отменить независимость Литвы…

Об этом сообщает "РИА Новости". Российский депутат Евгений Федоров предложил отменить постановление времен СССР о признании независимости вышеназванного государства.

Сообщается, что депутат Федоров внес в Госдуму проект об отмене постановления Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики".

Такое поведение российского депутата можно объяснить жесткой позицией Литвы касательно российского вторжения в Украину. Эта страна поддерживает вступление Украины в ЕС, а также поставляет вооружение на нужды ВСУ. Литовский журналист даже собрал миллионы евро для покупки "Байрактара" для Украины.

Напомним, Литва стала первой советской республикой, объявившей о выходе из СССР. Это случилось 11 марта 1990 года. СССР ввел экономическую блокаду, а затем попытался силовым путем вернуть власть. Сопротивление литовского населения привело к поражению путча. 6 сентября 1991 года Государственный совет СССР признал независимость Литвы.

Ранее сообщалось, что глава мид рф сергей лавров нахамил журналисту за неудобный вопрос об Украине. Напомним, лавров также заявил, что "спецоперация" идет по плану.