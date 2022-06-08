Росіяни обстріляли Нью-Йорк та обороняються на півдні: свіжа карта боїв в Україні

ЗСУ продовжують тримати оборону

У середу, 8 червня, на 105-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася за минулу добу.

Карта боїв в Україні за 8 червня

Карта боїв в Україні за 7 червня

За даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку противник веде штурмові дії з метою покращення тактичного становища. Для недопущення проведення контрнаступу наших військ проводить інженерне обладнання вогневих позицій у районі населеного пункту Ізюм.

На Лиманському напрямку противник зробив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку наші воїни успішно стримують штурм у місті Сєвєродонецьк, бойові дії продовжуються. У районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися у напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відбили атаку окупантів. У районі населеного пункту Нагірне внаслідок вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на позиції, що раніше займалися.

Карта напрямків атак росіян на Донбасі

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямах з метою сковування дій наших військ та недопущення перекидання резервів Сил оборони на інші напрями противник завдавав інтенсивний вогневий вплив по позиціях наших підрозділів у районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомировка, Авдіївка, Новобахмутівка, Водяне, Першотравневе, Мар’їнка, Опитне. Завдано авіаційного удару по Нью-Йорку і ракетного — по населеному пункту Курахове.

Нью-Йорк на карті України

Зазначимо, 1 липня 2021 року Верховна рада перейменувала смт Новгородське у смт Нью-Йорк, повернувши йому історичну назву.

На Південнобузькому напрямку противник веде позиційну оборону. Зафіксовано артилерійські обстріли по районах населених пунктів Миколаїв, Долина, Таврійське, Кульбакине, Біла Криниця, Трудолюбівка, Благодатне, Луч та Тополине.

Раніше повідомлялося, що у росії націлилися на незалежність ще однієї європейської держави.

Нагадаємо, в МЗС України відповіли на обіцянки представника мзс рф Сергія Лаврова.