Війна — день 105: виснажливі бої на Донбасі та просування ЗСУ на півдні

Оперативно про головне за 8 червня

Ось уже 105 днів українські захисники ведуть тяжкі бої з російським агресором. Поки що ВСУ тримають оборону і лише готуються до великого наступу, який наразі неможливий через перевагу ворога в плані техніки, заявляє президент України Володимир Зеленський. Проте бойовий дух російської армії підірваний, солдати масово відмовляються воювати в Україні. ЗСУ потроху просуваються на півдні країни, істотно змінивши лінію фронту там, а на Донбасі йдуть вуличні бої за Сєверодонецьк.

У цій статті "Телеграф" повідомляє про головні події, що відбулися в Україні та світі 8 червня, але більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Увечері 7 червня російські окупаційні війська знову обстріляли житлові будинки на Олексіївці в Харкові, за попередніми даними 2 особи постраждало, але ця інформація ще уточнюватиметься, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Головні новини за 5 червня доступні у нашій статті: "Війна — день 102: ЗСУ стримують наступ росіян, у помсту окупанти руйнують мирні міста" .

З інформацією за 6 червня можна ознайомитись у нашому зведенні за понеділок: "Війна — день 103: ЗСУ влаштовують пекло окупантам на Донбасі, у відповідь росіяни люто бомбардують міста".

Про те, що відбувалося у вівторок, 7 червня, можна дізнатися у матеріалі: "Війна — день 104: на Донбасі йдуть важкі бої, а на півдні ЗСУ наступають".