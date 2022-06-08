Знаменитий кумир влаштував зворушливий сюрприз незвичайному біженцю з Маріуполя: відео вразило мережу

Знаменитість не зміг залишити історію хлопця поза увагою

Рестлер і актор із США Джон Сіна приїхав до Нідерландів, щоб зустрітися зі своїм фанатом Михайлом Рогожиним, який разом із матір’ю Ліаною зміг виїхати з Маріуполя перед тим, як їхній будинок був зруйнований російськими окупантами.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Сини у Фейсбук. Зазначається, що мама хлопця вмовила сина з синдромом Дауна на поїздку, пообіцявши, що на місці прибуття на них чекатиме його кумир.

Проте, коли Михайло дізнався, що його мама вигадала історію, то дуже засмутився.

Втім, про цю історію стало відомо Сіні і він вирішив підтримати свого фаната, після чого прибув до центру для біженців неподалік Амстердама, де тимчасово зупинилася родина з України.

Там рестлер зустрівся не лише з Михайлом та Ліаною Рогожиними, а й з іншими сім’ями та дітьми, яких війна змусила виїхати з України у безпечніше місце.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення росії безліч світових зірок звернули увагу на проблеми нашої країни, а деякі навіть не побоялися приїхати в Україну. Так у травні до Львова приїжджала актриса Анджеліна Джолі, а її знімок звідти швидко перетворився на матеріал для мемов, адже відому представницю Голлівуду зовсім проігнорував один із юних відвідувачів закладу.