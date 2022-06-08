Знаменитый кумир устроил трогательный сюрприз необычному беженцу из Мариуполя: видео восхитило сеть

Знаменитость не смог оставить историю парня без внимания

Рестлер и актер из США Джон Сина приехал в Нидерланды, чтобы повстречаться со своим фанатом Михаилом Рогожиным, который вместе с матерью Лианой смог выехать из Мариуполя перед тем, как их дом был разрушен российскими оккупантами.

Об этом сообщается на официальной странице Сины в Фейсбук. Отмечается, что мама парня уговорила сына с синдромом Дауна на поездку, пообещав, что в месте прибытия их будет ждать его кумир.

Однако, когда Михаил узнал, что его мама придумала историю, то сильно расстроился.

Впрочем, об этой истории стало известно Сине и он решил поддержать своего фаната, после чего прибыл в центр для беженцев неподалеку от Амстердама, где временно остановилась семья из Украины.

Там рестлер повстречался не только с Михаилом и Лианой Рогожиными, но и с другими семьями и детьми, которых война вынудила уехать из Украины в более безопасное место.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения россии множество мировых звезд обратили свое внимание на проблемы нашей страны, а некоторые даже не побоялись приехать в Украину. Так в мае во Львов приезжала актриса Анджелина Джоли, а её снимок оттуда быстро превратился в материал для мемов, ведь известную представительницу Голливуда совсем проигнорировал один из юных посетителей заведения.