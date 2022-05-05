Укр

Анджелина Джоли показала осколок ракеты рф, которым играла маленькая украинка, и расстрогала сеть

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Анджелина Джоли в Украине Новость обновлена 05 мая 2022, 10:49
Анджелина Джоли в Украине

Украинцы отметили, что поддержка актрисы очень важна

Голливудская актриса Анджелина Джоли, которая приехала в Украину, чтобы помочь пострадавшим от войны людям, показала осколок от российской бомбы.

Звезда опубликовала в своем Инстаграм пост, посвященный Украине.

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Актриса рассказала, что этот осколок ей дала маленькая девочка.

"Когда я была во Львове несколько дней назад, мне показали "особый камень", найденный маленькой девочкой. Маленькая девочка, которая нашла его, не поняла, что камень, которым она играла, на самом деле был осколком бомбы", — написала всемирно известная актриса.

Она отметила, что пообщалась с детьми, которые пострадали от ракетного удара по Краматорску и подчеркнула, что дети не должны страдать.

Пост актрисы расстрогал сеть. Множество людей из Украины и не только оставили актрисе благодарственные комментарии, отметив, что поддержка актрисы очень важна.

Напомним, что изначально Анджелину Джоли заметили в одном из львовских кафе. Её снимок оттуда быстро превратился в материал для мемов, ведь известную представительницу Голливуда совсем проигнорировал один из юных посетителей заведения.

Помимо этого украинцы выдали и другую забавную реакцию на приезд кинозвезды.

Теги:
#Актриса #Джоли
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