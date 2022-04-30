Львовский мальчик не заметил Анджелину Джоли в кафе и стал мемом (фото)

Знаменитость неожиданно посетила Украину

Известная голливудская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли взбудоражила сеть своим визитом в Украину. Кадр из львовского кафе, на котором мальчик не замечает знаменитость, набирает популярность в интернете.

Видео с Джоли во львовской кофейне опубликовала в Facebook Майя Пидгородецкая.

Голливудская звезда посетила Украину, чтобы помочь украинцам во время полномасштабного вторжения россии. Джоли еще с первых дней войны поддерживает Украину. Вместе с ООН она организовывает помощь для беженцев. В кадр с Анджелиной также попал и мальчик, который не заметил звезду. В сети реакция ребенка рассмешила многих, а мемы с мальчиком набирают популярность в сети.

В сети придумывают мемы про мальчика, который не заметил Анджелину Джоли

Ранее Джоли посетила госпиталь Pediatrico Bambino Gesu в Риме, где находятся дети-беженцы из Украины.

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Напомним, Маша Ефросинина рассказала, чего стоила Максиму Галкину публичная поддержка Украины.

Напомним, украинского репера Потапа захейтили в сети из-за того, что он не вернулся в Украину. Дмитрию Ступке, который выступает с благотворительными концертами в США, также досталось из-за этого.