Окупанти "демілітаризували" супермаркет у Харкові: фото та відео з місця вражають

Вибух чули майже у всіх районах Харкова

У ніч на середу, 8 червня, російські військові вкотре вдарили по Харкову, внаслідок чого було практично знищено супермаркет.

На жаль, на четвертий місяць війни Харків досі майже кожен день чує стрілянину та вибухи, однак такого масштабу пошкоджень давно не було. Фото та відео з місця подій публікують місцеві канали у мережі.

Зазначається, що чергову повітряну тривогу в Харкові оголосили о 23.02 7 червня, майже відразу після чого почули кілька потужних вибухів.

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Вранці стало відомо, що точкою "прильоту" став супермаркет "Восторг" неподалік від станції метро "Пролетарська" в Індустріальному районі.

Місце удару на карті Харкова

Як видно на фото, будівля супермаркету серйозно постраждала на обох поверхах, у даху утворилася велика дірка, частково рухнули перекриття, навколо розкидано багато уламків.

У супермаркет попередньо було запущено російську ракету "Іскандер" з Бєлгорода. Під час обстрілу в супермаркеті перебували троє нічних чергових. Вони були в іншій частині магазину та не травмувалися.

Так виглядає супермаркет "Восторг" після удару

Фасад будівлі обвалився

Відремонтувати таке буде непросто

А ось так, для порівняння, виглядав цей "Восторг" до удару:

Нагадаємо, що днями російські військові запустили чотири ракети по будівлях Дарницького вагоноремонтного заводу в Києві, де ремонтували зерновози для експорту зерна залізницею за кордон.