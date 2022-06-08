Українців розводять фейкові "волонтери": як їх перевірити та не надіслати гроші шахраям

Знання як потрібно розпізнавати шахраїв допоможуть передати гроші тим, хто справді допомагає армії

В умовах російської агресії проти України величезних масштабів набрав волонтерський рух, який намагається забезпечити потреби ЗСУ у спорядженні, транспорті, їжі тощо. На тлі героїчного волонтерства знайшлися й антигерої — шахраї, які намагаються обдурити довірливих співгромадян та виманити гроші нібито "на потреби армії".

Наприклад, адвокат Клім Братковський на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що йому зателефонували з невідомого номера під приводом збору коштів на берці для військових вартістю 600 тисяч гривень. Про подібні випадки говорять і самі волонтери, і прості українці.

Як розпізнати "волонтерів"-шахраїв

"Телеграф" склав прості поради для тих, хто отримає дзвінок із пропозицією взяти участь у пожертвуванні на потреби ЗСУ. Отже:

якщо вам телефонують з номера, який не визначається, це вже перший сигнал про небезпеку. Звичайно, це може пояснюватись якоюсь конспірацією, але відзначити цей факт у голові просто необхідно;

у процесі розмови намагайтеся з’ясувати у того, хто вам телефонує максимум інформації. Наприклад, чи маєте ви справу з фізичною особою або з благодійним фондом, як цей фонд називається, на що саме планується витратити зібрані гроші, скільки коштує той чи інший предмет екіпіровки або транспорту, де їх планують купити, чому слід купити саме цю марку і за таку ціну, а які ще є варіанти, нарешті, якому саме підрозділу ЗСУ планується передати куплене на ваші гроші майно. Все це дозволить визначити, чи дійсно дзвонить вам той хто займається цими покупками на постійній основі, чи його ціль просто виманити у вас гроші;

якщо після розмови з тим, хто дзвонив у вас залишилися сумніви, аналітичну роботу можна продовжити в Інтернеті. Наприклад, на сервісах типу " хто дзвонив " або Getcontact ввести номер телефону, з якого вам дзвонили можливі волонтери. А раптом цей номер вже є у базі як телефон шахраїв. Через сервіс YouControl та подібні до нього можна "пробити" дані благодійного фонду, якщо збір йде через подібну організацію. У Мережі також можна дізнатися чи існує підрозділ чи військова частина ЗСУ для допомоги бійцям якої збираються кошти;

у випадку, якщо ви маєте справу з оголошенням у соцмережах, алгоритм дій дещо інший. Насамперед це аналіз сторінки, з якої поширюється заклик – коли створено, яка на ній активність, чи є фото та інші звіти про передачу закупленого на зібрані засоби спорядження. Якщо йдеться про сторінку в соцмережах якогось благодійного фонду, ще одним маркером може стати спосіб збирання коштів, наприклад, якщо на ній зазначені реквізити банківської картки, а не розрахункового рахунку БФ, це спосіб замислитися.

Зазначимо, що ці прості поради допоможуть зберегти ваші кошти. Також можна уточнити інформацію у тих, хто, можливо, знайомий із тією чи іншою організацією, або окремим волонтером.

На тлі масштабного волонтерського руху по всій країні іноді виникають скандали, коли когось можуть запідозрити у крадіжці гуманітарної допомоги.

Але є й ті, хто демонструє чесність та самовідданість. Про таких волонтерів та організацій ми часто розповідаємо на сторінках видання.