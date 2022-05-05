Могли красти гуманітарку: у Львові затримали ексчиновника ОДА та його поплічника-журналіста - ЗМІ

За даними місцевих видань, чоловіків затримали на гарячому

У Львові співробітники Служби безпеки України за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги затримали ексчиновника ОДА Романа Матиса та головреда сайту Mind.ua Євгена Шпитка.

Про це у четвер, 5 травня, повідомило місцеве видання Lviv.Media.

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Зазначається, що обох чоловіків підозрюють у незаконному використанні гуманітарної допомоги, благодійних пожертв і безоплатної допомоги. Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України, розслідування по ній триває.

"Роман Матис і Євген Шпитко продавали гуманітарку і спорядження для військових ЗСУ та інших військових формувань, які боронять Україну від російської армії. Вони привласнювали пожертви благодійників, які перераховували кошти на рахунки громадської організації "Юридична сотня", так і на власні банківські рахунки, які згодом виводили через банківські термінали та відділення", – повідомили Lviv.Media з посиланням на джерела в СБУ.

Своєю чергою ZAXID.NET зазначив, що Романа Матиса і Євгена Шпитка затримали співробітники СБУ під час отримання грошей та передачі військового спорядження.

ЗМІ пишуть, що на оперативних фото з місця подій можна розпізнати Романа Матиса. Крім того, видно коробки з допомогою для військовослужбовців.

Екс-чиновника ЛОДА затримали за розкрадання гуманітарки Екс-чиновника ЛОДА затримали за розкрадання гуманітарки Екс-чиновника ЛОДА затримали за розкрадання гуманітарки

Довідка: Роман Матис — власник і директор консалтингового агентства "Міжнародний інвестиційний офіс", колишній голова Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації у 2016-2021 роках. Наприкінці 2020 року його зі скандалом звільнили з ЛОДА після конфлікту з новим головою Максимом Козицьким.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 квітня на пункті пропуску "Краковець" затримали президента футбольного клубу "Динамо" Григорія Суркіса. Він намагався вивезти через "зелений коридор" 12 незадекларованих годинників.