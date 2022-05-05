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Могли красти гуманітарку: у Львові затримали ексчиновника ОДА та його поплічника-журналіста - ЗМІ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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СБУ затримала львівських "діячів" за підозрою у розкраданні гуманітарки Новина оновлена 05 травня 2022, 21:40
СБУ затримала львівських "діячів" за підозрою у розкраданні гуманітарки

За даними місцевих видань, чоловіків затримали на гарячому

У Львові співробітники Служби безпеки України за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги затримали ексчиновника ОДА Романа Матиса та головреда сайту Mind.ua Євгена Шпитка.

Про це у четвер, 5 травня, повідомило місцеве видання Lviv.Media.

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Зазначається, що обох чоловіків підозрюють у незаконному використанні гуманітарної допомоги, благодійних пожертв і безоплатної допомоги. Справу кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України, розслідування по ній триває.

"Роман Матис і Євген Шпитко продавали гуманітарку і спорядження для військових ЗСУ та інших військових формувань, які боронять Україну від російської армії. Вони привласнювали пожертви благодійників, які перераховували кошти на рахунки громадської організації "Юридична сотня", так і на власні банківські рахунки, які згодом виводили через банківські термінали та відділення", – повідомили Lviv.Media з посиланням на джерела в СБУ.

Своєю чергою ZAXID.NET зазначив, що Романа Матиса і Євгена Шпитка затримали співробітники СБУ під час отримання грошей та передачі військового спорядження.

ЗМІ пишуть, що на оперативних фото з місця подій можна розпізнати Романа Матиса. Крім того, видно коробки з допомогою для військовослужбовців.

Екс-чиновника ЛОДА затримали за розкрадання гуманітарки
Екс-чиновника ЛОДА затримали за розкрадання гуманітарки
Екс-чиновника ЛОДА затримали за розкрадання гуманітарки
Екс-чиновника ЛОДА затримали за розкрадання гуманітарки
Екс-чиновника ЛОДА затримали за розкрадання гуманітарки
Екс-чиновника ЛОДА затримали за розкрадання гуманітарки
  • Довідка: Роман Матис — власник і директор консалтингового агентства "Міжнародний інвестиційний офіс", колишній голова Управління інвестиційної політики Львівської облдержадміністрації у 2016-2021 роках. Наприкінці 2020 року його зі скандалом звільнили з ЛОДА після конфлікту з новим головою Максимом Козицьким.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 квітня на пункті пропуску "Краковець" затримали президента футбольного клубу "Динамо" Григорія Суркіса. Він намагався вивезти через "зелений коридор" 12 незадекларованих годинників.

Теги:
#Львів #Чиновник #Арешт #Розкрадання #Гуманітарна допомога #Львівська ОДА
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