Могли воровать гуманитарку: во Львове задержали экс-чиновника ОГА и его подельника-журналиста — СМИ

По данным местных изданий, мужчин задержали с поличным

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины по подозрению в хищении гуманитарной помощи задержали экс-чиновника ОГА Романа Матиса и главреда сайта Mind.ua Евгения Шпитко.

Об этом в четверг, 5 мая, сообщило местное издание Lviv.Media.

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Отмечается, что обоих мужчин подозревают в незаконном использовании гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи. Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины, расследование по ней продолжается.

"Роман Матис и Евгений Шпитко продавали гуманитарку и снаряжение для военных ВСУ и других военных формирований, защищающих Украину от российской армии. Они присваивали пожертвования благотворителей, перечислявших средства на счета общественной организации "Юридическая сотня", так и на собственные банковские счета, впоследствии выводили их через банковские терминалы и отделения", — сообщили Lviv.Media со ссылкой на источники в СБУ.

В свою очередь ZAXID.NET отметил, что Романа Матиса и Евгения Шпитко задержали сотрудники СБУ во время получения денег и передачи военного снаряжения.

СМИ пишут, что на оперативных фото с места событий можно распознать Романа Матиса. Кроме того, видны коробки с помощью для военнослужащих.

Экс-чиновник ЛОГА задержан за хищение гуманитарки Экс-чиновник ЛОГА задержан за хищение гуманитарки Экс-чиновник ЛОГА задержан за хищение гуманитарки

Роман Матис — владелец и директор консалтингового агентства "Международный инвестиционный офис", бывший председатель Управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации в 2016-2021 годах. В конце 2020 года его со скандалом уволили из ЛОГА после конфликта с новым председателем Максимом Козицким.

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