Укр

Могли воровать гуманитарку: во Львове задержали экс-чиновника ОГА и его подельника-журналиста — СМИ

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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СБУ задержала львовских "деятеле" по подозрению в хищении гуманитарки Новость обновлена 05 мая 2022, 21:40
СБУ задержала львовских "деятеле" по подозрению в хищении гуманитарки

По данным местных изданий, мужчин задержали с поличным

Во Львове сотрудники Службы безопасности Украины по подозрению в хищении гуманитарной помощи задержали экс-чиновника ОГА Романа Матиса и главреда сайта Mind.ua Евгения Шпитко.

Об этом в четверг, 5 мая, сообщило местное издание Lviv.Media.

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Отмечается, что обоих мужчин подозревают в незаконном использовании гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи. Дело квалифицировано по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины, расследование по ней продолжается.

"Роман Матис и Евгений Шпитко продавали гуманитарку и снаряжение для военных ВСУ и других военных формирований, защищающих Украину от российской армии. Они присваивали пожертвования благотворителей, перечислявших средства на счета общественной организации "Юридическая сотня", так и на собственные банковские счета, впоследствии выводили их через банковские терминалы и отделения", — сообщили Lviv.Media со ссылкой на источники в СБУ.

В свою очередь ZAXID.NET отметил, что Романа Матиса и Евгения Шпитко задержали сотрудники СБУ во время получения денег и передачи военного снаряжения.

СМИ пишут, что на оперативных фото с места событий можно распознать Романа Матиса. Кроме того, видны коробки с помощью для военнослужащих.

Экс-чиновник ЛОГА задержан за хищение гуманитарки
Экс-чиновник ЛОГА задержан за хищение гуманитарки
Экс-чиновник ЛОГА задержан за хищение гуманитарки
Экс-чиновник ЛОГА задержан за хищение гуманитарки
Экс-чиновник ЛОГА задержан за хищение гуманитарки
Экс-чиновник ЛОГА задержан за хищение гуманитарки
  • Роман Матис — владелец и директор консалтингового агентства "Международный инвестиционный офис", бывший председатель Управления инвестиционной политики Львовской облгосадминистрации в 2016-2021 годах. В конце 2020 года его со скандалом уволили из ЛОГА после конфликта с новым председателем Максимом Козицким.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22 апреля на пункте пропуска "Краковец" был задержан президент футбольного клуба "Динамо" Григорий Суркис. Он пытался вывезти через "зеленый коридор" 12 незадекларированных часов.

Теги:
#Львов #Чиновник #Арест #Хищение #Гуманитарная помощь #Львовская ОГА
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