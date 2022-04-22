Укр

Украинского олигарха задержали на границе с кучей часов - СМИ

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Автор
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Григорий Суркис Новость обновлена 22 апреля 2022, 12:57
Григорий Суркис

Украинский олигарх покинул страну еще в первые дни полномасштабного вторжения россии, однако вернулся

Президент футбольного клуба "Динамо" Григорий Суркис задержан на пункте пропуска "Краковец". Во время обыска у украинского бизнесмена было обнаружено более десятка стоимостных часов.

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Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило издание "Украинская правда".

Согласно данным источника, на который ссылается украинский медиапортал, Суркис был задержан при попытке вывезти из Украины через "зеленый коридор" 12 часов, которые не были указаны в его декларации о доходах.

В настоящее время таможня вынесла ему отказ по поводу их вывоза, а самого Суркиса задержали до установления всех обстоятельств инцидента.

Автомобиль бизнесмена на украинской границе
Автомобиль бизнесмена на украинской границе

Стоит отметить, что украинский олигарх совместно со своим младшим братом Игорем Суркисом выехал за пределы страны через венгерскую границу еще в первые дни полномасштабного вторжения россии, но позже все же вернулся.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чуть больше недели назад украинским спецслужбам удалось поймать главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Украинский нардеп пытался скрыться из страны, переодевшись в форму ВСУ.

Теги:
#ФК Динамо (Киев) #Суркис #Граница #Олигарх
Григорий Суркис
Украина
Украинского олигарха задержали на границе с кучей часов - СМИ
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