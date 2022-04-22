Украинского олигарха задержали на границе с кучей часов - СМИ
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Украинский олигарх покинул страну еще в первые дни полномасштабного вторжения россии, однако вернулся
Президент футбольного клуба "Динамо" Григорий Суркис задержан на пункте пропуска "Краковец". Во время обыска у украинского бизнесмена было обнаружено более десятка стоимостных часов.
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Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщило издание "Украинская правда".
Согласно данным источника, на который ссылается украинский медиапортал, Суркис был задержан при попытке вывезти из Украины через "зеленый коридор" 12 часов, которые не были указаны в его декларации о доходах.
В настоящее время таможня вынесла ему отказ по поводу их вывоза, а самого Суркиса задержали до установления всех обстоятельств инцидента.
Стоит отметить, что украинский олигарх совместно со своим младшим братом Игорем Суркисом выехал за пределы страны через венгерскую границу еще в первые дни полномасштабного вторжения россии, но позже все же вернулся.
Ранее "Телеграф" сообщал, что чуть больше недели назад украинским спецслужбам удалось поймать главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене. Украинский нардеп пытался скрыться из страны, переодевшись в форму ВСУ.
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