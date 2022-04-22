Українського олігарха затримали на кордоні з купою годинника - ЗМІ
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Український олігарх покинув країну ще в перші дні повномасштабного вторгнення росії, проте повернувся
Президента футбольного клубу "Динамо" Григорія Суркіса затримали на пункті пропуску "Краковець". Під час обшуку в українського бізнесмена виявили більше десятка вартісних годинників.
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Про це у п'ятницю, 22 квітня, повідомило видання "Українська правда".
Згідно з даними джерела, на яке посилається український медіапортал, Суркіс був затриманий під час спроби вивезти з України через "зелений коридор" 12 годинників, які не були зазначені у його декларації. про доходи
Наразі митниця винесла йому відмову щодо їх вивезення, а самого Суркіса затримали до встановлення всіх обставин інциденту.
Варто відзначити, що український олігарх спільно зі своїм молодшим братом Ігорем Суркісом виїхав за межі країни через угорський кордон ще у перші дні повномасштабного вторгнення росії, але пізніше повернувся.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що трохи більше тижня тому українським спецслужбам вдалося спіймати голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді. Український нардеп намагався втекти з країни, переодягнувшись у форму ЗСУ.