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Українського олігарха затримали на кордоні з купою годинника - ЗМІ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Григорій Суркіс Новина оновлена 22 квітня 2022, 12:57
Григорій Суркіс

Український олігарх покинув країну ще в перші дні повномасштабного вторгнення росії, проте повернувся

Президента футбольного клубу "Динамо" Григорія Суркіса затримали на пункті пропуску "Краковець". Під час обшуку в українського бізнесмена виявили більше десятка вартісних годинників.

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Про це у п'ятницю, 22 квітня, повідомило видання "Українська правда".

Згідно з даними джерела, на яке посилається український медіапортал, Суркіс був затриманий під час спроби вивезти з України через "зелений коридор" 12 годинників, які не були зазначені у його декларації. про доходи

Наразі митниця винесла йому відмову щодо їх вивезення, а самого Суркіса затримали до встановлення всіх обставин інциденту.

Автомобіль бізнесмена на українському кордоні
Автомобіль бізнесмена на українському кордоні

Варто відзначити, що український олігарх спільно зі своїм молодшим братом Ігорем Суркісом виїхав за межі країни через угорський кордон ще у перші дні повномасштабного вторгнення росії, але пізніше повернувся.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що трохи більше тижня тому українським спецслужбам вдалося спіймати голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді. Український нардеп намагався втекти з країни, переодягнувшись у форму ЗСУ.

Теги:
#ФК Динамо (Київ) #Суркіс #Кордон #Олігарх
Григорій Суркіс
Україна
Українського олігарха затримали на кордоні з купою годинника - ЗМІ
Дата публікації
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Категорія
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Українського олігарха затримали на кордоні з купою годинника - ЗМІ
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