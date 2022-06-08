Украинцев разводят фейковые "волонтеры": как их проверить и не отправить деньги мошенникам

Знание как нужно распознавать мошенников помогут передать деньги тем, кто действительно помогает армии

В условиях российской агрессии против Украины огромных масштабов набрало волонтерское движение, старающееся обеспечить нужды ВСУ в снаряжении, транспорте, еде и так далее. На фоне героического волонтерства нашлись и антигерои — мошенники, которые пытаются обмануть доверчивых сограждан и выманить деньги якобы "на нужды армии".

К примеру, адвокат Клим Братковский на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что ему позвонили с неизвестного номера под предлогом сбора средств на берцы для военных, стоимостью 600 тысяч гривен. О подобных случаях говорят и сами волонтеры, и простые украинцы.

Как распознать "волонтеров"-мошенников

"Телеграф" составил простые советы для тех, кто получит звонок с предложением поучаствовать в пожертвовании на нужды ВСУ. Итак:

если вам звонят на телефон с номера, который не определяется, это уже первый сигнал об опасности. Конечно, это может объясняться некоей конспирацией, но отметить этот факт в голове просто необходимо;

в процессе разговора постарайтесь выяснить у звонящего вам максимум информации. Например, имеете ли вы дело с физическим лицом или с благотворительным фондом, как этот фонд называется, на что именно планируется потратить собранные деньги, сколько стоит тот или иной предмет экипировки или транспорта, где их планируют купить, почему следует купить именно эту марку и по такой цене, а какие еще есть варианты, наконец, какому именно подразделению ВСУ планируется передать купленное на ваши деньги имущество. Все это позволит определить, действительно ли звонящий вам занимается этими покупками на постоянной основе или его цель просто выманить у вас деньги;

если после разговора со звонившим у вас остались сомнения, аналитическую работу можно продолжить в Интернете. Например, на сервисах типа "кто звонил" или Getcontact ввести номер телефона, с которого вам звонили возможные волонтеры. А вдруг этот номер уже есть в базе как телефон мошенников. Через сервис YouControl и подобные ему можно "пробить" данные благотворительного фонда, если сбор идет через подобную организацию. В Сети также можно узнать существует ли подразделение или воинская часть ВСУ для помощи бойцам которой собираются средства;

в случае, если вы имеете дело с объявлением в соцсетях, алгоритм действий несколько иной. Прежде всего это анализ страницы, с которой распространяется призыв – когда создана, какая на ней активность, есть ли фото и иные отчеты о передаче закупленного на собранные средства снаряжения. Если речь идет о странице в соцсетях некоего благотворительного фонда, еще одним маркером может стать способ сбора средств, например, если на ней указаны реквизиты банковской карточки, а не расчетного счета БФ, это способ задуматься.

Отметим, что эти простые советы помогут сохранить ваши средства. Также можно уточнить информацию у тех, кто, возможно, знаком с той или иной организацией, или отдельным волонтером.

На фоне масштабного волонтерского движения по всей стране иногда возникают скандалы, когда кого-то могут заподозрить в краже гуманитарной помощи.

Но есть и те, кто демонстрирует честность и самоотверженность. О таких волонтерах и организациях мы часто рассказываем на страничках издания.