росія буде розширюватися? У путіна прямо дали зрозуміти, що на Україні не зупиняться
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рф, схоже, хоче відновити російську імперію
У середу, 8 червня, на 105-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну у росії заявили, що продовжать збільшувати територію своєї держави.
Про це заявив глава російської делегації на переговорах з Києвом, помічник президента росії Володимир Мединський, представляючи перший том серії "Збирачі землі руської", передає "РИА Новости".
Мединський вважає, що територія сучасної росії дещо зменшилася, порівнюючи з недавніми розмірами, але "це не назавжди".
"Серія присвячена тим правителям Росії, від самого початку, від Рюрика, за яких земля наша не розпадалася, не зменшувалася, не розсипалася, а збільшувалася, наростала, за яких країна ставала більшою… тим людям, які створили країну площею до недавнього часу в одну шосту планети. Зараз трохи менше. Але це не назавжди", — заявив Мединський, який по суті анонсував агресивну політику кремля найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що Мединський відвідав футбольний матч у Москві у кепці з літерою Z.
Додамо, що востаннє переговорники Москви та Києва зустрічалися в Туреччині наприкінці березня.