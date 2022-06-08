росія буде розширюватися? У путіна прямо дали зрозуміти, що на Україні не зупиняться

рф, схоже, хоче відновити російську імперію

У середу, 8 червня, на 105-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну у росії заявили, що продовжать збільшувати територію своєї держави.

Про це заявив глава російської делегації на переговорах з Києвом, помічник президента росії Володимир Мединський, представляючи перший том серії "Збирачі землі руської", передає "РИА Новости".

Мединський вважає, що територія сучасної росії дещо зменшилася, порівнюючи з недавніми розмірами, але "це не назавжди".

"Серія присвячена тим правителям Росії, від самого початку, від Рюрика, за яких земля наша не розпадалася, не зменшувалася, не розсипалася, а збільшувалася, наростала, за яких країна ставала більшою… тим людям, які створили країну площею до недавнього часу в одну шосту планети. Зараз трохи менше. Але це не назавжди", — заявив Мединський, який по суті анонсував агресивну політику кремля найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Мединський відвідав футбольний матч у Москві у кепці з літерою Z.

Додамо, що востаннє переговорники Москви та Києва зустрічалися в Туреччині наприкінці березня.