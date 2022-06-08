Путін - бабуїн? Кого з представників тваринного світу нагадує російський президент (фотожаби)

Користувачі мережі також знайшли схожість путіна з героями кіно та мультиків

На фоні агресивної політики російської федерації та кривавого диктатора володимира путіна в мережі періодично створюють безліч карикатур і "фотожаб". Кремлівського диктатора часто "впізнають" у представниках тваринного світу, а декому він нагадує не надто симпатичних героїв кіно чи навіть мультфільмів.

"Телеграф" зібрав найвідоміші приклади, у яких путіна порівняли з псом, котом породи Сфінкс, мавпою, домовиком Доббі з "Гаррі Поттера", а також з містером Бернсом із "Сімпсонів".

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Деяким користувачам мережі путін нагадав мавпу, а точніше зморщене дитинча бабуїна. При цьому мавпочка має набагато привабливіший вигляд, аніж російський диктатор.

Дехто знайшов схожі риси між російським президентом та лисим котом породи Сфінкс. Одна з особливостей породи — вони дуже люблять компанію людей, але от ця риса між котами і кривавим диктатором не сходиться, адже він воліє уникати людей.

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Крім того, у мережі кілька років гуляє фотожаба, де путіна порівнюють з дворовою собакою. До речі, пес на фото абсолютно справжній і сфотографували його свого часу у Києві на Хрещатику.

Вражає також схожість російського президента на героя фільмів про Гаррі Поттера — ельфа Доббі. Одна відмінність — Доббі був добрим персонажем і допомагав Поттеру боротися зі злом.

Зовнішність путіна також нагадала містера Бернса з мультсеріалу "Сімпсони". Чарлз Монтгомері Бернс — це 104-річний власник Спрингфілдської атомної електростанції, відомий скнара і маразматик. Дуже любив звільняти працівників і вигукувати три фрази: "Спустити собак!", "Вас звільнено!" і "Чудесно!".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що путін став героєм принизливої карикатури через прохання про допомогу до Китаю.