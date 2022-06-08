Путин – бабуин? Кого из животных напоминает российский президент (фотожабы)

Пользователи сети также обнаружили сходство путина с героями кино и мультиков

На фоне агрессивной политики российской федерации и кровавого диктатора владимира путина в сети периодически создают множество карикатур и "фотожаб". Кремлевского диктатора часто "узнают" в представителях животного мира, а кое-кому он напоминает не слишком симпатичных героев кино или даже мультфильмов.

"Телеграф" собрал самые известные примеры, в которых путина сравнили с собакой, котом породы Сфинкс, обезьяной, эльфом Добби из "Гарри Поттера", а также с мистером Бернсом из "Симпсонов".

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Некоторым пользователям сети путин напомнил обезьяну, а точнее сморщенного детеныша бабуина. При этом обезьянка выглядит намного привлекательнее, чем российский диктатор.

Кое-кто нашел схожие черты между российским президентом и лысым котом породы Сфинкс. Одна из особенностей породы – они очень любят компанию людей, но вот эта черта между котами и кровавым диктатором не сходится, ведь он предпочитает избегать людей.

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Кроме того, в сети несколько лет гуляет фотожаба, где путина сравнивают с дворовой собакой. Кстати, пес на фото совершенно настоящий и сфотографировали его в свое время в Киеве на Крещатике.

Поражает также сходство российского президента с героем фильмов о Гарри Поттере – эльфом Добби. Одно отличие – Добби был хорошим персонажем и помогал Поттеру бороться со злом.

Облик путина также напомнил мистера Бернса из мультсериала "Симпсоны". Чарлз Монтгомери Бернс – это104-летний владелец Спрингфилдской атомной электростанции, известный скряга и маразматик. Очень любил увольнять работников и выкрикивать три фразы: "Спустить собак!", "Вас уволено!" и "Чудесно!".

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин стал героем унизительной карикатуры из-за просьбы о помощи к Китаю.