Укр

Путин-попрошайка стал "героем" меткой карикатуры

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
450
Новый тип отношений двух стран позабавил сеть
Новый тип отношений двух стран позабавил сеть

Это не единственная забавная иллюстрация — "Телеграф" собрал подборку картинок про российско-китайские отношения

россия оказалась слабее, чем предполагалось и запросила помощи у Китая — об этом сообщили средства массовой информации. Такая новость сразу стала поводом для шуток в сети.

Художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру с просящим кровавым диктатором владимиром путиным под сапогом Китая. В руках у диктатора кружка для сбора подаяния.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Это не первое подобное изображение, до этого карикатуру на российского лидера создал Георгий Ключник. Путин лежал у ног Си Цзиньпина.

В соцсетях пользователи делятся своим видением российско-китайских отношений.

Ранее "Телеграф" писал, что в США опасаются создания союза между Китаем и россией, при этом американские власти готовы принять меры по отношению к КНР в случае военной поддержки рф.

Среди запрошенной у Китая поддержки — не только военная. россиянам не хватает даже еды для собственных солдат. Такую помощь, как сообщается, Китай может оказать, поскольку помощь оружием маловероятна и может привести к конфликту.

Теги:
#Китай #Путин #Карикатура
Залужный обещает, что ВСУ отомстят за каждого погибшего собрата
Украина
Переходим в наступление: заявление главы Генштаба ВСУ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Залужный обещает, что ВСУ отомстят за каждого погибшего собрата
Переходим в наступление: заявление главы Генштаба ВСУ
Дата публикации
Категория
Украина вряд ли откажется от своих территорий
Арестович рассказал, что будет с Крымом: возможны сценарии Кипра и КНДР
Дата публикации
Категория
Европейский союз продолжает поддерживать Украину и вводить ограничения для россии
ЕС вводит новые серьезные санкции против путинской россии
Дата публикации
Категория
Что остается от оккупантов и их техники
"Азов" сообщил, что уничтожил еще одного российского генерала: фото 18+
Дата публикации
Категория
Украина противостоит российской армии 20 дней.
Война – день 20: к россиянам медленно приходит прозрение, а оккупанты продолжают обстрел мирных городов Украины