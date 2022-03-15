Путин-попрошайка стал "героем" меткой карикатуры

Это не единственная забавная иллюстрация — "Телеграф" собрал подборку картинок про российско-китайские отношения

россия оказалась слабее, чем предполагалось и запросила помощи у Китая — об этом сообщили средства массовой информации. Такая новость сразу стала поводом для шуток в сети.

Художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру с просящим кровавым диктатором владимиром путиным под сапогом Китая. В руках у диктатора кружка для сбора подаяния.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Это не первое подобное изображение, до этого карикатуру на российского лидера создал Георгий Ключник. Путин лежал у ног Си Цзиньпина.

В соцсетях пользователи делятся своим видением российско-китайских отношений.

Ранее "Телеграф" писал, что в США опасаются создания союза между Китаем и россией, при этом американские власти готовы принять меры по отношению к КНР в случае военной поддержки рф.

Среди запрошенной у Китая поддержки — не только военная. россиянам не хватает даже еды для собственных солдат. Такую помощь, как сообщается, Китай может оказать, поскольку помощь оружием маловероятна и может привести к конфликту.