Укр

Путин стал героем унизительной карикатуры из-за просьбы о помощи к Китаю (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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путин и Си Цзиньпин Новость обновлена 14 марта 2022, 06:43
путин и Си Цзиньпин

Сверхдержава с якобы одной из сильнейших армий мира за чуть более чем две недели атак на Украину исчерпала ресурсы?

россия, согласно данным американских СМИ, запросила у Китая помощи вооружением и финансово. Информация об этом стала поводом для шуток и саркастических изображений — карикатур.

Автор одной из них — Георгий Ключник. На картине кровавый диктатор владимир путин лежит в ногах у генсека коммунистической партии Китая Си Цзиньпина и просит его о танках. В руках у китайского лидера, тем временем, поддельная одежда и обувь с названиями "под бренд".

Отметим, что многие китайские компании продолжат поставлять товары легкой промышленности на рынок россии, тогда как многие мировые бренды закрывают магазины и сворачивают бизнес. Части компаний россия угрожала из-за ухода с рынка.

На вероятный запрос россии в сети создали свои мемы.

В украинском политикуме также уже отреагировали на новость, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал позором россии пытаться найти хоть где-то силы, чтобы уничтожить Украину.

Как ранее писал "Телеграф", в Китае уже заявили, что подобных просьб от россии не получали.

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#Китай #Россия #Помощь
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