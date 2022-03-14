россия угрожает компаниям, решившим уйти с ее рынка из-за нападения на Украину

Прокуроры угрожали арестами руководства и конфискацией имущества.

Российская прокуратура угрожала некоторым западным компаниям, заявившим о закрытии на территории государства-агрессора из-за вторжения россии в Украину. Речь о McDonald’s и IBM и KFC, руководителям которых угрожали конфискацией имущества за отъезд из страны и критику властей.

Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на своих собеседников.

Отмечается, что российские прокуроры еще на прошлой неделе начали угрожать некоторым крупнейшим компаниям, объявившим о выходе с рынка. Так, представители McDonald’s, IBM и владелец KFC Yum Brands пожаловались на звонки и визиты россиян, содержавшие угрозы подать в суд на компании и арестовать активы, в том числе торговые марки. Также звучали угрозы об аресте отдельных представителей за якобы критику власти.

Издание пишет, что угрозы затронули и других представителей — в частности, IT-компании, продуктовые сети и даже банки. Эти угрозы заставили по меньшей мере одну компанию ограничить общение с материнской компанией, ведь работники боятся, что их внутренняя переписка может быть перехвачена российскими властями.

Остальные компании приняли решение о переезде, чтобы вывезти руководителей с территории государства-агрессора.

Стоит отметить, что McDonald’s и KFC сообщили о своем выходе с российского рынка еще 8 марта. Это было ответом на российское военное вторжение в Украину.

Также о сворачивании деятельности на территории страны-агрессора заявила сеть магазинов косметики Л’Этуаль (12 тысяч рабочих мест), а Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Domestos, Cif и другие) сообщил о приостановке поставок своей продукции в россию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после начала вторжения россии в Украину оттуда ушли многие компании. В частности, недавно о прекращении своей деятельности заявили Samsung, Hitachi и Kering (бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent). Также известно, что нефтяной гигант Shell прекратил закупать российскую нефть.