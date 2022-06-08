В настоящее время неизвестно на какой срок перенесли мероприятие и будут ли его вообще проводить

Президент российской федерации владимир путин, вероятные заболевания которого в последнее время не обсуждают только ленивые, не будет проводить ежегодную "прямую линию", запланированную на июнь.

Об этом в среду, 8 июня, сообщил спикер российского лидера дмитрий песков, добавив, что сроки ее проведения пока неизвестны, однако подготовка к мероприятию все же ведется.

"Прямая линия не может состояться в этом месяце", — сказал он.

Следует также добавить, что пресс-секретарь российского президента не уточнил причин переноса "прямой линии", однако есть вероятность, что меру решили отменить из-за ухудшения самочувствия владимира путина, болезни которого в последнее время являются топ-темой для обсуждения почти во всех слоях населения.

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Отметим, что "прямая линия" является ежегодным мероприятием, во время которого лидер российской федерации, а ранее глава правительства рф владимир путин отвечает на вопросы жителей россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавый агрессор путин может быть больным раком крови. Такие соображения приближенных к политику лиц наталкивают его ухудшение самочувствия и крайне нездоровый внешний вид.

Кроме того, обсуждалась вероятность того, что у российского президента и проблемы с легкими, которые могли спровоцировать раковые метастазы. Эту версию озвучивал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Также напомним, что врач-невропатолог Татьяна Майка специально для Телеграфа подробно рассказала, от каких заболеваний может страдать российский лидер.