путін справді хворий? У кремлі зробили знакове оголошення

Наразі достеменно невідомо на який термін перенесли захід та чи будуть його взагалі проводити

Президент російської федерації володимир путін, ймовірні захворювання котрого останнім часом не обговорюють лише ліниві, не проводитиме щорічну "пряму лінію", котра мала відбутися у червні.

Про це у середу, 8 червня, повідомив речник російського лідера дмитро пєсков, додавши, що терміни її проведення наразі невідомі, проте підготовка до заходу все ж ведеться.

"Пряма лінія не може відбутися цього місяця", — сказав він.

Варто також додати, що прессекретар російського президента не уточнив причин перенесення "прямої лінії", проте є ймовірність, що захід вирішили скасувати через погіршення самопочуття володимира путіна, хвороби якого останнім часом є топ-темою для обговорення майже у всіх верствах населення.

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Відзначимо, що "пряма лінія" є щорічним заходом, під час якого лідер російської федерації, а раніше голова Уряду рф володимир путін відповідає на питання жителів росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривавий агресор путін може бути хворим на рак крові. На такі міркування наближених до політика осіб наштовхує його погіршення самопочуття та вкрай нездоровий зовнішній вигляд.

Крім того, обговорювалася ймовірність того, що російський президент має й проблеми із легенями, які могли спровокувати ракові метастази. Цю версію озвучував радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

Також нагадаємо, що лікар-невропатолог Тетяна Майка спеціально для "Телеграфу" детально розповіла, від яких захворювань може страждати російський лідер.