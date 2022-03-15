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Путін-жебрак став "героєм" влучної карикатури

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Новий тип відносин двох країн потішив мережу Новина оновлена 15 березня 2022, 13:08
Новий тип відносин двох країн потішив мережу

Це не єдина кумедна ілюстрація — "Телеграф" зібрав добірку картинок про російсько-китайські стосунки

росія виявилася слабшою, ніж вважалося і запросила допомоги у Китаю — про це повідомили засоби масової інформації. Така новина одразу стала приводом для жартів у мережі.

Художник Андрій Петренко намалював карикатуру з кривавим диктатором володимиром путіним під чоботом Китаю. У руках у диктатора кухоль для збору милостині.

Чому росії не виграти війну проти України?

Це не перше зображення, до цього карикатуру на російського лідера створив Георгій Ключник. Путін лежав біля ніг Сі Цзіньпіна.

У соцмережах користувачі діляться своїм баченням російсько-китайських відносин.

Раніше "Телеграф" писав, що в США побоюються створення союзу між Китаєм і росією, при цьому американська влада готова вжити заходів щодо КНР у разі військової підтримки рф.

Серед запитаної у Китаю підтримки — не лише військова. росіянам не вистачає навіть їжі для своїх солдатів. Таку допомогу, як повідомляється, Китай може надати, оскільки допомога зброєю є малоймовірною і може призвести до конфлікту.

Теги:
#Китай #Путін #Карикатура
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