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путін став героєм принизливої карикатури через прохання про допомогу до Китаю (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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путін і Сі Цзіньпін Новина оновлена 14 березня 2022, 12:59
путін і Сі Цзіньпін

Наддержава з нібито однією з найсильніших армій світу за трохи більше ніж два тижні атак на Україну вичерпала ресурси?

росія, за даними американських ЗМІ, запросила у Китаю допомоги озброєнням і фінансово. Інформація про це стала приводом для жартів та саркастичних зображень – карикатур.

Автор однієї з них – Георгій Ключник. На картині кривавий диктатор Володимир Путін лежить у ногах у генсека комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна і просить його про танки. У руках китайського лідера, тим часом, підроблений одяг та взуття з назвами "під бренд".

Зазначимо, що багато китайських компаній продовжать постачати товари легкої промисловості на ринок рф, тоді як багато світових брендів закривають магазини і згортають бізнес. Частині компаній росія загрожувала через звільнення з ринку.

На ймовірний запит росії в мережі створили свої меми та жарти.

В українському політикумі також уже відреагували на новину, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ганьбою росії намагатися знайти хоч десь сили, щоб знищити Україну.

Як раніше писав "Телеграф", у Китаї вже заявили, що подібних прохань від росії не отримували.

Теги:
#Китай #Росія #Допомога
Кривавий диктатор путін
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