росія погрожує компаніям, які вирішили піти з її ринку через напад на Україну

Прокурори погрожували арештами керівництва та конфіскацією майна.

Російська прокуратура погрожувала деяким західним компаніям, які заявили про закриття на території держави-агресора через вторгнення рф в Україну. Мова про McDonald's і IBM та KFC, керівникам яких погрожували конфіскацією майна за від'їзд з країни та критику влади.

Про це повідомила газета Washington Post з посиланням на своїх співрозмовників.

Зазначається, що російські прокурори ще минулого тижня почали погрожувати деяким найбільшим компаніям, які оголосили про вихід з ринку. Так, представники McDonald's, IBM і власник KFC Yum Brands поскаржилися на дзвінки та візити росіян, містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торгові марки. Також звучали погрози про арешт окремих представників за нібито критику влади.

Видання пише, що погрози заділи й інших представників — зокрема, IT-компанії, продуктові мережі та навіть банки. Ці погрози змусили щонайменше одну компанію обмежити спілкування з материнською компанією, адже працівники бояться, що їх внутрішнє листування може бути перехоплене російською владою.

Інші ж компанії ухвалили рішення про переїзд, аби вивезти керівників з території держави-агресора.

Варто зазначити, що McDonald’s і KFC повідомили про свій вихід з російського ринку ще 8 березня. Це стало відповіддю на російське військове вторгнення в Україну.

Також про згортання діяльності на території країни-агресора заявила мережа магазинів косметики Л'Етуаль (12 тисяч робочих місць), а Unilever (бренди Dove, Axe, Rexona, Чиста Лінія, Domestos, Cif та інші) повідомив про зупинення постачання своєї продукції в росію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після початку вторгнення росії в Україну звідти пішли багато компаній. Зокрема нещодавно про припинення своєї діяльності заявили Samsung, Hitachi та Kering (бренди Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent). Також відомо, що нафтовий гігант Shell припинив закуповувати російську нафту.