Coca-Cola не пішла з російського ринку, незважаючи на війну в Україні
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Корпорація продовжує роботу в росії.
У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну корпорація Coca-Cola продовжує працювати на російському ринку.
Про це повідомив російський журналіст Олексій Пивоваров на YouTube-каналі "Редакція".
Пивоваров зазначив, що Coca-Cola продовжить роботу в Росії й лише припинила інвестиції в маркетинг на території цієї країни.
"З’ясувалося, наприклад, що за гучною фразою Coca-Cola йде з ринку, ховається припинення інвестицій у маркетинг, а зовсім не зупинка заводів із газованим напоєм, які компанія розливає в росії. Ба більше, заявлено, що компанія зробить усе, щоб виробництво було безперебійним, а робочі місця збереглися", — заявив Пивоваров.
Нагадаємо, багато західних корпорацій йдуть з російського ринку, адже не хочуть псувати імідж, співпрацюючи з країною-окупантом. Навіть виникла неймовірна ситуація, що у Москві немає McDonald’s, а у Житомирі є Starlink.
Раніше повідомлялося, що на антивоєнному мітингу російські силовики "запакували" жінку, яка прийшла підтримати кривавого диктатора володимира путіна.
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