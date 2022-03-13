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Coca-Cola не пішла з російського ринку, незважаючи на війну в Україні

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Coca-Cola Новина оновлена 13 березня 2022, 22:12
Coca-Cola

Корпорація продовжує роботу в росії.

У неділю, 13 березня, на 18-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну корпорація Coca-Cola продовжує працювати на російському ринку.

Про це повідомив російський журналіст Олексій Пивоваров на YouTube-каналі "Редакція".

Пивоваров зазначив, що Coca-Cola продовжить роботу в Росії й лише припинила інвестиції в маркетинг на території цієї країни.

"З’ясувалося, наприклад, що за гучною фразою Coca-Cola йде з ринку, ховається припинення інвестицій у маркетинг, а зовсім не зупинка заводів із газованим напоєм, які компанія розливає в росії. Ба більше, заявлено, що компанія зробить усе, щоб виробництво було безперебійним, а робочі місця збереглися", — заявив Пивоваров.

Нагадаємо, багато західних корпорацій йдуть з російського ринку, адже не хочуть псувати імідж, співпрацюючи з країною-окупантом. Навіть виникла неймовірна ситуація, що у Москві немає McDonald’s, а у Житомирі є Starlink.

Раніше повідомлялося, що на антивоєнному мітингу російські силовики "запакували" жінку, яка прийшла підтримати кривавого диктатора володимира путіна.

Теги:
#Україна #Росія #Coca-Cola #Війна з Росією
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