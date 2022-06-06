Війна — день 103: ЗСУ влаштовують пекло окупантам на Донбасі, у відповідь росіяни люто бомблять міста

Оперативно про головне за 6 червня

Ось уже 103 дні Україна веде боротьбу за свою свободу та незалежність. Наші хоробрі захисники провели успішну контратаку в Сєвєродонецьку, за місто йдуть важкі бої. У Донецькій області було ліквідовано начальника штабу 29-ї загальновійськової армії генерал-майора Романа Кутузова. У помсту росіяни продовжують обстрілювати мирні міста України ракетами та артилерією, а кривавий диктатор володимир путін погрожує Україні серйозними наслідками. До слова, главу кремля бентежить постачання американських систем HIMARS в Україну.

У цій статті "Телеграф" інформує про головні події, що відбулися в Україні та світі 6 червня, але більш оперативно отримувати інформацію можна у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося 3 червня можна прочитати у зведенні за п'ятницю: "Війна — день 100: ЗСУ звільняють Херсонщину та дають жару окупантам на Донбасі".

Головні новини за 4 червня доступні у статті: "Війна — день 101: росіяни отримують відсіч на Донбасі, але готуються до нового штурму Харківщини".

З інформацією за минулу добу, 5 червня, можна ознайомитись у нашому матеріалі: "Війна — день 102: ЗСУ стримують наступ росіян, у помсту окупанти руйнують мирні міста".